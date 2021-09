Brusque anuncia afastamento de conselheiro acusado de racismo por meia do Londrina – Futebol Interior

Brusque, SC, 03 (AFI) – Demorou, mas a diretoria do Brusque anunciou nesta sexta-feira que finalmente afastou o conselheiro Júlio Petermann, acusado por Celsinho, meia do Londrina, de ter falado palavras racistas durante o jogo realizado no último sábado, no Augusto Bauer.

Em comunicado oficial publicado em seu site no início da noite desta sexta-feira, o Brusque disse que o envolvido foi afastado “por prazo indeterminado das atividades do clube até a integral e devida apuração dos fatos”.

Além disso, o clube anunciou que promoveu a instalação de câmeras de monitoramento com captação de áudio na arquibancada coberta do Estádio Augusto Bauer.

Vale lembrar, porém, que a primeira atitude do Brusque quando surgiu a denúncia por parte de Celsinho foi relativizar o ocorrido e falar em oportunismo do meia do Londrina.

Depois de toda a repercussão negativa da primeira nota oficial, o Brusque soltou um outro comunicado pedindo desculpas e assumindo o erro.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DO BRUSQUE

O Brusque Futebol Clube vem por meio desta e diante de todo o ocorrido comunicar a todos as medidas e ações adotadas neste primeiro momento pela instituição a partir desta data:

1 – Afastamento do envolvido por prazo indeterminado das atividades do Clube até a integral e devida apuração dos fatos.

2 – Instalação de câmeras de monitoramento com captação de áudio na Arquibancada Coberta do Estádio Augusto Bauer.

Por fim o clube reforça que segue apurando todos os fatos por meio de seu Departamento Jurídico para que sejam tomadas todas as medidas cabíveis.