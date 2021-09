Brusque apresenta lateral que chega por empréstimo de time eliminado na Série C – Futebol Interior

Brusque, SC, 24 (AFI) – Apesar de entrar em campo nesta sexta-feira (24) quando recebe o Vasco, às 21h30, no Estádio Augusto Bauer, o dia começou movimentado no Brusque com a apresentação de mais um reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se lateral-esquerdo Marcelo Nunes, de 31 anos, que chega por empréstimo do São José-RS.

“Marcelo é jovem, tem força e, apesar de ser novo, disputou bastante jogos pelo São José-RS. Monitoramos ele. Temos certeza que ajudará na sequência da Série B e na busca pelo objetivo principal na competição, que é a permanência”, disse o vice-presidente do clube, Carlos Beuting ao apresentar o jogador.

O lateral, inclusive, já teve seu nome regularizado junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear com a camisa quadricolor já nesta sexta-feira contra o Vasco. Neste primeiro momento, ele chega por empréstimo de três meses, mas com opção de renovação de contrato até 30 de novembro de 2022.

Sem vencer há 11 partidas, o time catarinense despencou na tabela da Série B e se aproximou da zona de rebaixamento e é o 15º colocado, com 29.