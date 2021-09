Brusque disponibilizará 750 ingressos para partida diante do Vasco – Futebol Interior

Brusque, SC, 20 (AFI) – Com autorização para o retorno do público em Santa Catarina, o Brusque anunciou o início da venda de ingressos para o próximo jogo. Encara o Vasco na sexta-feira, às 21h30, no Estádio Augusto Bauer, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Serão disponibilizados 750 ingressos apenas para a torcida mandante, com os sócios sendo priorizados. Todos, porém, terão que apresentar documentos: vacinação da segunda dose realizada 15 dias antes do jogo, teste PCR até 72 horas antes da partida ou Antígeno – 48 horas antes da partida.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DO CLUBE PARA MAIS DETALHES:

SITUAÇÃO

O Brusque tem 28 pontos e está em 14º lugar. O Vasco está em situação um pouco melhor, mas longe de seu objetivo, em nono lugar com 34 pontos.