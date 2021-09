Brusque tenta ex-técnico do Guarani, mas conversas não evoluem – Futebol Interior

Brusque, SC, 09 (AFI) – Após anunciar a saída de Jerson Testoni, o Brusque agora está nos bastidores em busca de um novo treinador para o Campeonato Brasileiro da Série B. Um dos nomes que agradam os dirigentes é o de Thiago Carpini, porém, ele já sinalizou que as conversas não deverão evoluir.

Carpini já foi procurado pela diretoria do time catarinense, mas não se empolgou com a possibilidade de assumir o clube. As conversas não foram encerradas, mas o Brusque já trabalha com um plano b para não depender do ‘sim’ do profissional, principalmente diante do cenário caótico que o time se encontra no campeonato.

Thiago Carpini está sem clube desde que deixou a Inter de Limeira após o término do Campeonato Paulista. Neste período o treinador recebeu sondagens de Ponte Preta e Vila Nova, ambos também da Série B, mas as conversas não evoluíram.

Resta agora saber qual será o plano b do Brusque para ter um novo comandante. A tendência é que a filosofia de um treinador jovem seja mantida, a não ser que seja difícil as negociações e o clube tenha que optar por alguém mais experiente no mercado, o que no momento é a opção menos provável.

Atualmente com 27 pontos, o Brusque aparece na 13ª colocação já que despencou na tabela após nove jogos sem vitória. Com isso, está apenas quatro pontos de distância para o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. Aliás, o Vitória será o próximo adversário do Brusque, dia 17, às 16 horas, no Augusto Bauer, em Brusque (SC).