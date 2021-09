Brusque vence Brasil-RS com dedo de treinador e foca na partida contra seu ex-clube – Futebol Interior

Brusque, SC, 30 (AFI) – O Brusque conquistou um grande resultado na rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time do técnico Waguinho Dias, foi a cidade de Pelotas na noite desta quarta-feira (29) e venceu o Brasil por 2 a 0. Com resultado o time catarinense deixou a zona do rebaixamento e agora ocupa a 16ª posição com 29 pontos.

Na vitória diante do Brasil fora de casa teve o dedo do técnico Waguinho Dias que após o intervalo do jogo voltou com uma substituição colocando em campo o meia Diego Mathias. O jogador que havia acabado de entrar em campo fez o primeiro gol do Brusque no jogo aos 5 minutos. O time catarinense foi superior durante todo jogo criando muitas oportunidades de gol, inclusive com bola na trave. O Brusque ainda foi coroado com um lindo gol aos 45 minutos do segundo tempo com Garcez.

DESENCANTOU

O treinador chegou a sua quarta partida no comando do Brusque e sua primeira vitória na Série B. Antes Waguinho Dias, teve 2 empates e 1 derrota. Após a vitória sua equipe deixa a zona do rebaixamento e terá pela frente seu ex-clube, o Guarani. Jogo que está marcado para sábado(2), no Estádio Augusto Bauer, em Brusque e terá apoio de pelo menos 750 torcedores.

“Conquistamos uma vitória importante que nos tirou da zona do rebaixamento em um jogo no qual fomos muito superiores nos dois tempos, a equipe criou oportunidades de gols e foi eficiente em duas conclusões que nos deu esta vitória importante e agora é foco total diante do Guarani com apoio do nosso torcedor que será fundamental para buscarmos um resultado positivo“, disse o treinador.

CONHECE O ADVERSÁRIO

O próximo adversário é o Guarani clube no qual Waguinho Dias teve passagem em três funções. Em 2001 foi auxiliar técnico, voltou ao clube em 2005 como coordenador técnico, já de 2006 a 2007 foi técnico da equipe campineira. Sua última passagem foi em 2010 a 2011 novamente como coordenador técnico. Os dois clube só se enfrentaram uma vez na história e foi no primeiro turno da Série B em Campinas com vitória para os bugrinos por 4 a 1.

“Hoje somos Brusque e vamos enfrentar uma grande equipe que vem realizando uma grande campanha na competição, mas nós estamos focados no nosso adversário e precisamos desta vitória e jogando em casa diante dos nossos torcedores temos que nos impor, jogar com inteligência em busca de um resultado positivo para que possamos dar um grande salto na tabela de classificação“, disse técnico Waguinho Dias.