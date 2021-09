Brusque x Avaí – Quadricolor em crise dentro e fora dos campos é alvo do Leão – Futebol Interior

Brusque, SC, 02 (AFI) – A sexta-feira de Campeonato Brasileiro Série B, válida pela 22ª rodada, reúne Brusque e Avaí, às 19 horas, no Augusto Bauer. O Quadricolor, que já estava mal, após o lamentável e trágico episódio de racismo pode ser presa fácil para o Leão se recuperar.

O Brusque é o 13º colocado com 26 pontos, cinco acima do Londrina, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Avaí está em oitavo com 33. A distância para o Botafogo-RJ, em quarto, porém, é de apenas dois.

BRUSQUE ESTÁ NA PIOR

O Brusque, na última rodada, levou a crise em campo para fora com o crime de racismo praticado por um dos dirigentes. Durante o duelo com o Londrina, o meio-campista Celsinho novamente foi alvo de injúrias raciais.

O jogador já teve que ouvir as falas criminosas em partidas contra o Goiás e Remo, ainda na atual temporada, por narradores e comentaristas. O Brusque, no primeiro ato pós o relato de Celsinho, mandou muito mal. Acusou o meio-campista de “falsa imputação de crime”.

Em seguida, tentou corrigir com um pedido de desculpas, mas né… Racismo é crime! Em campo, o Brusque não vence há seis partidas. Clima favorável para o Avaí, que perdeu nas últimas duas rodadas – Coritiba e Vila Nova -, reencontrar o caminho das vitórias.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O professor Jerson Testoni só tem notícia boa no elenco. Não há desfalques por lesão ou suspensão e o atacante Edu, poupado no empate sem gols com o Londrina, foi liberado pelo Departamento Médico e deve entrar na vaga de Maurício Garcez.

O Avaí terá mudanças. O treinador Claudinei Oliveira não conta com o zagueiro Betão, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e o meio-campista Renato, lesionado. A tendência é pela entrada de Alemão na defesa e Vinicius Leite, como um terceiro atacante.

O comandante ainda pode mexer na lateral-direita. Edilson, junto de Jean Martin, Rômulo e Jonathan, reintegrou o grupo e está à disposição para retomar a posição ocupada por Diego Renan, na derrota por 1 a 0 para o Vila Nova.