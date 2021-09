Brusque x Vasco – Desesperados, mas por objetivos distintos! – Futebol Interior

Brusque, SC, 23 (AFI) – Ainda sem vencer sob o comando de Fernando Diniz e precisando quebrar o jejum para manter vivo o sonho do acesso, o Vasco da Gama tem pela frente, nesta sexta-feira, o Brusque, a partir das 21h30, no Estádio Augusto Bauer, pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro.

Desde a mudança na comissão técnica, o Vasco empatou com CRB e Cruzeiro – ambos por 1 a 1 – e amarga um jejum de quatro jogos sem vitória. A sequência fez o time se distanciar do G4, caindo para o nono lugar, com 34 pontos.

Assim como o Vasco, o Brusque também não passa por um bom momento. Sem vencer há 11 partidas, o time catarinense despencou na tabela e se aproximou da zona de rebaixamento e é o 15º colocado, com 29.

VOLTA DA TORCIDA

Para acabar com jejum, o Brusque aposta na volta da torcida ao Augusto Bauer depois da liberação por parte da prefeitura municipal. Dos 750 ingressos colocados à disposição, 560 foram vendidos até o início da noite desta quinta-feira.

Além da presença da torcida, o Brusque aposta também no faro de gol do atacante Edu para surpreender o Vasco. O camisa 9 balançou as redes adversárias 13 vezes e é o artilheiro isolado da Série B.

O técnico Waguinho Dias, porém, tem desfalques importantes, como o meia Marlone, ex-Vasco da Gama. Principal contratação da temporada, o jogador está lesionado. Já o goleiro Zé Carlos e o meia Thiago Potiguar cumprem suspensão automática.

MUDANÇAS NO VASCO

Assim como o Brusque, o Vasco da Gama tem alguns desfalques para o confronto no Augusto Bauer. Suspenso por um jogo pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, o atacante Léo Jabá dá lugar para Gabriel Pec.

Outra alteração em relação ao time que iniciou no empate com o Cruzeiro é no meio de campo. O volante Andrey recebeu o terceiro cartão amarelo e dá lugar para Bruno Gomes. A boa notícia é o retorno de Zeca na lateral esquerda após cumprir suspensão automática.

“Estar aqui já é pressão. Mas estar aqui é também fazer história. No começo, as coisas não andaram. É cabível. Por que não? Vamos acreditar. É o que eu peço ao torcedor. Não desiste. Enquanto há esperança, temos de acreditar. Ainda mais quem está aqui”, disse o atacante Morato.