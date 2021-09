Brusque x Vitória – Leão busca sair do desvio no percurso enquanto ainda é pequeno – Futebol Interior

Brusque, SC, 16 (AFI) – A sexta-feira de futebol no Campeonato Brasileiro Série B começa no Augusto Bauer, às 16h30. O Brusque recebe o Vitória, que busca aproveitar a má fase dos donos da casa, para retomar a caminhada.

O Brusque é o 14º colocado com 27 pontos. Quatro acima de quem abre a zona de rebaixamento, o próprio Vitória. A Ponte Preta, em 16º, é a mais ameaçada e soma 24, até o momento, além de ter um Dérbi pela frente contra o Guarani.

RECUPERAÇÃO RÁPIDA

Apesar da tabela não mostrar, o retrospecto recente do Vitória é muito melhor. O Leão tem apenas uma derrota em sete rodadas. O Brusque não vence há 10, quando bateu o Confiança por 3 a 0.

O problema do Vitória é que o tropeço foi justamente na última partida diante do Remo por 2 a 1. O time estava com quatro empates e duas vitórias, antes do duelo, a caminho de deixar a zona de rebaixamento.

A sequência do Brusque “empolga” para o Vitória se recuperar rapidamente. O pequeno desvio no percurso não pode aumentar. Um triunfo do Quadricolor é prejudicial.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Logo na estreia, o treinador Waguinho Dias tem o retorno do goleiro titular Zé Carlos, que cumpriu suspensão na derrota para o Coritiba por 4 a 0. A lista do Departamento Médico, porém, é extensa e ganhou novo nome: Alex Ruan se juntou a Fillipe Souto, Juliano, Vivivo, Marco Antônio e Gabriel Taliari.

O comandante, então, deve fazer apenas mais uma mudança, além da entrada de Zé Carlos na vaga de Rhuan Carneiro. O Tiago Alagoano é o mais cotado para assumir o posto de Alex Ruan.

Wagner Lopes, por outro lado, tende a manter o time titular da derrota para o Remo por 2 a 1. As novidades estão no banco de reservas. O goleiro Ronaldo, que está com problemas na renovação de contrato, e o jovem Marco Antônio apareceram na lista.