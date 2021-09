‘Buchin chei’ – Futebol Interior

Teresina, PI, 03 (AFI) – O 04 de Julho-PI, time da Série D do Campeonato Brasileiro, entrou na onda sobre o assunto da forma física de Neymar no último jogo da seleção brasileira. Mas em vez de criticar, o clube apenas fez uma postagem divertida no Twitter na tradicional zoeira do futebol.

O clube postou uma foto em que a barriga de Neymar aparece um pouco mais saliente e com a seguinte legenda: “Buchin chei fml”.

CONFIRA A POSTAGEM:

Buchin chei fml pic.twitter.com/yr6kL9Grny — 4 de Julho EC⁴ᴰᴶ🇮🇩 (@4dejulhopi) September 3, 2021

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

O 4 de Julho já está classificado no Grupo A2, pois está em segundo lugar com 21 pontos, contra 17 do quinto colocado Palmas. Mesmo assim, o time piauiense defende a vice-liderança. Neste sábado, às 15h, recebe o Juventude-MA na Arena Colorada.