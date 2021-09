Bullying é abordado em espetáculo online 

O espetáculo A Vida de Ben, que será transmitido de maneira remota nos dias 18, 19 e 25 de setembro, busca representar as vivências dos jovens com o bullying e propiciar a conscientização sobre o assunto.

Posteriormente à exibição da peça ocorre uma série de palestras a respeito da saúde mental e adolescência.

Ben é um jovem muito tímido e que gosta de deixar seus cabelos longos e livres. Tudo começa a mudar quando Catinha, Gus e Tony, seus colegas da escola, começam a persegui-lo por causa do penteado.

Ao longo da trama, descobre-se que todos os bullies de Ben tinham, no fundo, algum tipo de problema pessoal. Depois, mostra-se como essa conjuntura de insegurança impacta, diretamente, em seus posicionamentos futuros.

Por meio do tema bullying, outros assuntos são abordados, como racismo, gordofobia, entre outros preconceitos.

Bate-papo

Ao final de cada transmissão, a psicoterapeuta Eliana F. Falcauza participa com uma palestra em torno de questões abordadas na peça. Veja abaixo os temas abordados:

No dia 18, a especialista falará sobre Bullying,

Dia 19 sobre Gravidez na Adolescência.

Por fim, no dia 25, o tema é Inteligência Emocional.

Eliana F. Falcauza é graduada em psicologia, com especialização em Freud e formação em Psicologia Junguiana. Hoje em dia, o foco da profissional é o atendimento clínico de adolescentes e adultos.

Acessibilidade

O projeto também terá sessões com foco na acessibilidade: a live do dia 18 contará com a inclusão de tradução em libras.

Ademais, no dia 26, será disponibilizada uma versão gravada do espetáculo com audiodescrição.

A vida de Ben

Todas as sessões iniciam às 16h e para assistir basta acessar o canal da Rekriarte Produções, clicando aqui.

Durante a transmissão, será disponibilizado o QR Code de acesso para o download gratuito de um gibi inspirado na peça.

Você Pode Gostar Também:

O espetáculo A Vida de Ben é viabilizado pelo Ministério do Turismo, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, com patrocínio da empresa MarGirius.

O projeto é realizado pela Rekriarte Produções com coprodução da D’color Produções Culturais.

Ambas são empresas que assessoram, planejam e executam projetos culturais para o desenvolvimento social, em parceria com instituições, produtoras e artistas dos mais diversos segmentos.

Margirius

Com mais de 7 décadas de história, a empresa com sede em Porto Ferreira (SP) é uma das maiores fabricantes brasileiras de controles elétricos e eletrônicos, com mais de 10 mil tipos de produtos.

Programação

18/09 (com libras) – live 16h – clique aqui

19/09 – live 16h – clique aqui

25/09 – live 16h – clique aqui

26/09 (gravação com áudio-descrição) – 16h – YouTube Rekriarte Produções

Serviço

Espetáculo online A Vida de Ben

Datas: de 18 a 26 de setembro

Onde assistir? Canal da Rekriarte Produções no YouTube – clique aqui

Classificação: Livre

Evento gratuito

Mais informações: (19) 3256-4500 | contato@dcolor.art.br

E então, gostou da matéria? Não deixe de ler também – Atualidades: Dicas de filmes sobre Bullying.