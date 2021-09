Buscando reação, Confiança anuncia volante do Atlético-MG por empréstimo – Futebol Interior

Aracaju, SE, 10 (AFI) – Buscando recuperação no Campeonato Brasileiro Série B, o Confiança anunciou com mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se de Adriano, que já atuou no Criciúma e Paraná, mas pertence ao Atlético-MG. Ele chega com contrato de empréstimo.

“Dragão contrata volante Adriano por empréstimo. O atleta, de 22 anos, estreou no profissional pelo Atlético Mineiro em janeiro de 2020 e, tem passagens por Criciúma e Paraná”, anunciou o clube.

A posição está bem abastecida, pois ainda conta com Adryan, Bruno Sena, Everton, Fernando Medeiros, Madison, Neto, Serginho e Vinicius Barba.

SITUAÇÃO NA SÉRIE B

O Confiança volta a campo, pela 24ª rodada, na sexta-feira (17), com o Sampaio Corrêa, no Batistão. Atualmente, o time está na 20ª e última colocação com 14 pontos. São dez pontos de distância para o primeiro fora da zona de rebaixamento, o Vitória.