Cabelo ondulado? Aprenda a definir as madeixas de forma fácil e obtenha lindos fios

Para cada curvatura de cabelo existem produtos ideais, assim como finalizações adequadas que respeitam as características e as necessidades dos fios. Pensando nisso, a influenciadora Fran Costa ensinou para a CAPRICHO os seus segredinhos para deixar o seu cabelo ondulado bem definido, após a lavagem.

A fitagem, que é a separação dos fios em fitas ou mechas, feita com uma escova de cabelo proporciona uma definição mais duradoura. Um passo imprescindível para garantir ondas ainda mais lindas é amassar bem as madeixas de baixo para cima e repetir o processo em todo o cabelo. Ao final, amasse todo o cabelo com uma camiseta de algodão e deixe secar naturalmente ou com o auxílio do difusor.