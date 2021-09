Cachê gordo! Descubra quanto os famosos ganharam para participar de ‘A Fazenda’

Além de toda exposição na mídia e a possibilidade de ganhar o grande prêmio de R$1,5 milhão, os famosos de “A Fazenda” ainda recebem uma “comissão” para entrar no reality rural. De acordo com apuração feita pelo Observatório da TV, os números dos cachês oscilam entre R$80 e R$150 mil, a depender da popularidade do artista.

Ainda de acordo com a publicação, metade desse valor é dado antes de ingressar no reality e a outra metade ele recebe após sua saída. Se houver desistência ele precisa devolver o valor recebido.

Segundo o site, entre os peões que recebem R$80 mil estão os nomes de: Dayane Mello, Solange Gomes, Mussunzinho, Liziane Gutierrez, Erasmo Viana, Fernanda Medrado, Tiago Silva, Dynho Alves, Victor Pecoraro, Erika Schneider, Aline Mineiro, Rico Melquiades, Valentina Francavilla, Marina Ferrarri.

Gui Araújo recebe R$90 mil, MC Gui R$100 mil e Arcrebiano R$120 mil. Tati Quebra Barraco, Mileide Mihaile e Nego do Borel desfrutam os cachês mais altos de R$150 mil.