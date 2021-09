Cachorro fica pendurado em porta de elevador após ser esquecido pela dona

Um cachorro ficou pendurado no ar pela guia após uma mulher entrar num elevador e a porta se fechar com o animal ainda do lado de fora. O caso aconteceu em Moscou (Rússia).

Foto: reprodução/ Youtube



Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que a dona parece esquecer o animal. Ele foi resgatado por um homem que passava no local e presenciou a cena.

O homem conseguiu resgatar o cachorro petrificado, que estava tremendo bastante. Pouco tempo depois, a mulher voltou pouco ao andar térreo em busca do animal.