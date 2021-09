Cachos x Descoloração: como manter o cabelo saudável pós-química

Ter o loiro perfeito é o sonho de muitos e uma das principais etapas para o cabelo chegar em um tom claro é a descoloração. Esse processo exige muitos cuidados, dentre eles, a avaliação de um profissional qualificado para identificar os tons que o cabelo pode obter sem danificar os fios, o uso de bons produtos e uma rotina capilar.

Quando se trata de descoloração para cabelos cacheados, os cuidados devem ser redobrados. O uso inadequado do descolorante pode trazer sérias consequências para os cachos, como a perda da curvatura até o alisamento do cabelo. Então, é fundamental garantir que o processo será feito por um cabelereiro capacitado e que saiba tratar as madeixas aspirais antes, durante e depois da descoloração.

Em entrevista ao portal iBahia, a influenciadora digital Jessica Dantas (@faladantas) contou todos os seus segredos para manter um cabelo descolorido, saudável e super cacheado. Confira:

Uma dica coringa para manter os fios saudáveis, especialmente para quem pretende descolorir o cabelo, é o uso do cronograma capilar. O cronograma nada mais é do que uma rotina de cuidados que consiste em hidratação, nutrição e reconstrução, e é indicado para todas as fases do cabelo, seja antes, durante ou depois da química.

“Sigo um cronograma capilar focado na recuperação do fio, então, antes de descolorir, faço muita hidratação e nutrição. No dia da descoloração, não é indicado fazer uma super reconstrução, então, o ideal é fazer uma hidratação ou nutrição para repor lipídeos no cabelo. Já nos dias seguintes, faço um tratamento mais profundo de reconstrução”, afirmou Jessica.

Contrate um profissional qualificado

Fala Dantas ressaltou a importância de contratar um cabelereiro qualificado para realizar o processo: “Contratar um bom profissional é essencial, pois a descoloração, em algum grau, vai danificar o fio. Então, é fundamental que seja feito cabelereiro capacitado que saiba a técnica ideal, sem desfazer os cachos”.