Cadastro do cartão do metrô já pode ser feito por aplicativo

Quem utiliza o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas poderá fazer o cadastro do cartão para acesso nas plataformas por aplicativo. O cadastro pelo celular está disponível para qualquer aparelho do sistema operacional Android, de forma totalmente gratuita, pelo aplicativo Quicko. É só baixar o aplicativo na loja do seu aparelho e cadastrar o cartão com o nome e o CPF do cliente que vai utilizá-lo.