Café da manhã: receitas de café da manhã simples, saudáveis, fitnes, lowcarb e mais!

Café da manhã é a forma como é chamada a primeira refeição do dia e, como o próprio nome diz, é consumida pela manhã. Por ser o começo do dia, durante a rotina, os pratos consumidos nessa refeição costumam ser preparados de maneira fácil, prática e simples.

O café da manhã varia muito dependendo da cultura local, mas no Brasil os alimentos escolhidos são normalmente saudáveis e capazes de dar mais energia ao longo do dia. Para quem quer diversificar e pensar em outras possibilidades do que comer no café da manhã, reunimos inúmeras receitas de café da manhã, como receitas saudáveis, lowcarb, fitness, simples, entre outras.

Para esse tipo de refeição, você vai encontrar muitas receitas com alimentos naturais, como frutas, que são super versáteis e capazes de serem estrelas de receitas simples e saudáveis. Um suco de frutas, por exemplo, alia praticidade, alimentação fitness e saudável, low carb e com muito sabor.

Outro ingrediente típico do café da manhã é o ovo. E sim, dá para fazer diferentes receitas usando esse ingrediente como principal. O café também é essencial. Dá para fazer com leite, puro, quente, gelado. Independentemente da forma, ele é essencial para muitas pessoas começarem bem o dia.

No Nordeste, o cuscuz também faz parte do café da manhã. Há também receitas para cafés da manhã para datas especiais, como o que comer em um café da manhã romântico ou em um café da manhã de aniversário, por exemplo.

E se tem dias que queremos fazer algo diferente, por que não nos inspirarmos em outras culturas? O café da manhã americano também faz muito sucesso no Brasil e temos receitas para essa inspiração também.

Café da manhã saudável

Um café da manhã saudável tem como base alimentos naturais, como frutas, raízes, pão integral e ovo. E com esses ingredientes, é possível fazer inúmeras receitas, inclusive aquelas receitas simples, que ficam prontas em pouquíssimos minutos.

As possibilidades são inúmeras e dá para montar um verdadeiro café da manhã de hotel. Frutas são sempre uma excelente escolha. Salada de frutas, por exemplo, cai super bem no café da manhã. Assim como sucos diversos, podendo misturar duas ou mais frutas. Elas podem ser acompanhadas por aveia, chia, granola e outras sementes saudáveis e que dão mais energia para o dia a dia.

O ovo é um grande aliado e pode ser feito de inúmeras maneiras: cozido, frito, mexido, cremoso, como omelete, na crepioca, entre outros. É um ingrediente ideal para receitas lowcarb para o café da manhã.

Receitas lowcarb para o café da manhã

Dietas Lowcarb, que em português quer dizer dietas baixas em carboidrato, são programas alimentares que restringem ou diminuem o consumo de carboidratos. Muitas vezes, as pessoas buscam esse tipo de dieta para perda de peso. As receitas lowcarb possuem alimentos com maior percentagem de gordura e uma quantidade moderada de proteína.

Por isso, adeptos de dietas low carb, buscam no café da manhã receitas ricas em ovo, queijos e sementes, por exemplo. Sucos de frutas também são buscados por quem quer um café da manhã low carb, uma vez que possuem pouco carboidrato. Essas tendem a ser opções também de quem busca cafés da manhã saudáveis e fitness.

Sucos verdes – ou detox, como muitas vezes são conhecidos – são ótimos aliados para os adeptos desse tipo de dieta, já que une as frutas e legumes como couve e espinafre.

Receitas fitness para o café da manhã

Assim como as receitas de café da manhã lowcarb, as receitas fitness são muito buscadas por pessoas que querem ter uma alimentação mais saudável. O termo se popularizou no Brasil nos últimos anos e ganhou até uma abreviação: fit.

Um café da manhã fit inclui alimentos naturais, como frutas, sucos, grãos, raízes e proteínas, buscando uma redução de calorias. Nesse universo, receitas de crepioca, batata doce, pães integrais, granola caseira, sucos verdes, chás, entre outros, fazem muito sucesso.

Para quem faz atividade física logo depois do café da manhã, essa refeição precisa fornecer mais energia, para evitar o desgaste muscular. Por isso, alimentos como ovo, mel e mingau de aveia, por exemplo, são recomendados. Vitaminas a ba se de leites como o de soja e de amêndoas também são boas opções.

Receitas simples para o café da manhã

O café da manhã é a refeição que inicia o dia e muitas vezes é consumida com pressa. Ou seja, muita gente busca um café da manhã simples. A boa notícia é que dá para fazer muitas coisas saudáveis e deliciosas de maneira prática.

Quando se pensa em o que comer no café da manhã muitos alimentos que já são consumidos sem precisar de uma receita vem em mente, como frutas, raízes e ovos. Mas é possível preparar receitas deliciosas sem perder tempo e sem complexidade.

Smoothie, crepioca, vitaminas, torradas, omeletes, diferentes tipos de café, cuscuz são apenas alguns exemplos do que dar para fazer em um café da manhã simples e delicioso.

O que comer no café da manhã

Apesar de básico, essa é uma questão para muita gente. Na correria do dia a dia, o café da manhã acaba sendo uma das refeições mais negligenciadas. Mas é também uma das refeições que dá mais possibilidade de receitas e de diversificar.

É uma das refeições mais importantes, afinal é ela que vai dar energia para o que vier ao longo do dia, criar o hábito de comer nesse horário pode ainda evitar que você tenha mais fome no restante do dia. Mas como incorporar esse hábito de maneira simples e eficiente na rotina? Comendo os alimentos certos. Alguns exemplos:

Ovo, rico em proteína, vai te manter saciado durante o dia;

Banana, com alto índice de potássio, é excelente para comer no pré-treino para quem busca um café da manhã fitness;

Tapioca, muito querida e rica em amido, uma fonte de carboidratos mais saudável e que dá energia às células do seu corpo, assim com o cuscuz de milho;

Mamão, uma opção ao mesmo tempo leve e completa, fonte de fibras que auxiliam no bom funcionamento do intestino e reduz o colesterol;

Iogurte, rico em cálcio e proteína, é uma ótima bebida para compor o café da manhã.

Café da manhã romântico

Tem dias que a ideia é surpreender alguém e preparar um café da manhã romântico pode ser uma ótima opção. Para isso, você precisará pensar nas coisas que seu parceiro(a) gosta e montar uma linda mesa ou cesta de café da manhã.

Itens especiais são bem-vindos nesse caso, como pães artesanais, bolo, bebidas diferentes, doces, por exemplo. Frutas como morango remetem ao romantismo e são super bem aceitas nessas ocasiões, além de combinar com o café da manhã. Fazer as receitas pode dar um toque ainda mais especial à ocasião.

Café da manhã de aniversário

Uma data especial, merece também um café da manhã especial. Geralmente, o café da manhã de aniversário é feito de surpresa para alguém e tem que ter um bolo para cantar os parabéns. Bolos de café da manhã costumam ser menos doces, mais simples, com menos açúcar, como por exemplo um bolo de limão ou laranja.

Além do bolo, pães especiais, como pão de queijo, patês, sequilhos, torradas, sucos compõem a mesa para agradar ao aniversariante.

Café da manhã americano

O café da manhã é uma refeição bastante cultural. Isso quer dizer que cada país tem seus pratos típicos e seus hábitos. E um dos cafés da manhã mais conhecidos – e imitados – do mundo é o café da manhã americano.

Lá, não espere um pão simples com manteiga, um café ou uma fruta. O que assistimos nos filmes – muito bacon, ovo, panquecas – é real. Nos Estados Unidos, a população está acostumada as famosas panquecas americanas, bagel – uma espécie de pão em formato de rosquinha -, waffles, ovo com bacon e por aí vai.