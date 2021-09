Café Mãe é inaugurado com cardápio afetivo dentro do museu ‘Cidade da Música’

O museu Cidade da Música da Bahia será inaugurado nesta quinta-feira (23) no Comércio e, além do acervo dedicado à história da música, vai também apresentar uma nova possibilidade para os amantes da gastronomia. O Café Mãe é um espaço que funcionará dentro do museu. A ideia é dar aos visitantes um momento de contemplação, descanso e análise das artes.

O café nasce da união da chef Paula Bandeira e das irmãs produtoras culturais, Elaine Hazin e Paula Hazin. Com um cardápio inspirado na cozinha afetiva, ele também é uma homenagem à mãe das proprietárias chamada Josete, que faleceu há cinco meses de Covid-19.

“Está sendo um processo de ressignificar toda esta dor em muito amor. Precisávamos continuar sonhando e convidamos nossa amiga e chef Paula Bandeira para tornar este sonho real. Pedimos a ‘bença’ aos mais velhos, pegamos receitas de nossa mãe, avó, e construímos com muito amor este lugar, que também será um espaço de honrar nossa ancestralidade”, explica Elaine.