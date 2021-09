Caio Paduan e Cris Dias vendem tudo e viajam a bordo de um motorhome

Caio Paduan e Cris Dias resolveram vender tudo que tinham e botar o pé na estrada. Os últimos meses foram viajando pelo país a bordo de um motorhome, com cozinha, banheiro e espaço para dormir. Uma das últimas paradas foi na Praia do Préa, no Ceará, próxima a Jericoacora. Gabriel, de 12 anos, filho da apresentadora com o ator Thiago Rodrigues, acompanha o casal. Sem endereço fixo atualmente, eles garantem já ter conhecido de norte a sul do país. A cada parada, a chance de desfrutar da natureza e praticar esportes, como o kitesurf, paixão de ambos.