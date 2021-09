Caixa libera empréstimo de até R$ 100 mil para os trabalhadores

A Caixa Econômica Federal anunciou uma linha de crédito de até R$ 100 mil que poderá ser liberada até mesmo para quem se encontra com o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, SPC e Serasa.

O novo empréstimo será oferecido com baixas taxas de juros e com menos burocracia. A intenção do banco é investir em produtos financeiros que movimentam a economia do país. O interessado em contratar o serviço, deverá deixar um bem sobre posse da instituição como um penhor.

Dentre os bens aceitos como penhor para contratar o crédito, estão: joias, relógios, canetas de valor, quadros e antiguidades. Neste sentido, caso o solicitante não pague as parcelas do empréstimo, o bem será leiloado para pagamento da dívida.

A instituição financeira ainda informa que o saldo nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pode ser utilizado como penhor na contratação do dinheiro.

O material utilizado como garantia é avaliado e conforme o seu preço o dinheiro é liberado automaticamente após a assinatura do contrato do empréstimo. Desta forma, assim que o cidadão acabe de quitar a dívida, o bem retornar ao dono.

Com relação ao saldo do FGTS, o dinheiro volta a conta do Fundo de Garantia do titular.

Como solicitar o empréstimo da Caixa para negativados?

Confira o passo a passo abaixo e veja como solicitar a linha de crédito da instituição:

Compareça em uma agência da Caixa Econômica Federal; Apresente o bem de valor como garantia; Informe o RG, CPF e comprovante de residência para fazer o cadastro; O bem concedido será avaliado pode um agente do banco que determinará o valor do empréstimo; Na sequência, negocie as condições do empréstimo, como o prazo, parcelas e juros; Após a aprovação, contate a Caixa pelos terminais de atendimento ou telefone 0800 726 8068.

Vale ressaltar que por meio desses canais, também é possível solicitar a emissão de boletos e outras informações sobre a linha de crédito.