Calça jeans de R$ 95 mil? Confira modelo que tem tudo para ser queridinha das famosas

Investir em peças coringas para obter vários looks com o mesmo item é o ideal e um belo exemplo é o uso de calças jeans, que permitem inúmeras combinações. Mas dessa vez, Hailey Bieber foi longe demais. A modelo surgiu com uma calça jeans – nada básica – e o preço dela chocou a web.

A peça é da grife italiana Bottega Veneta, que deu um toque fashionista ‘daqueles’ em uma de suas calças jeans, com direito à plumas verdes. Além disso, o jeans também conta com cintura alta e modelagem flare. A cara das tendências atuais, né?! O item ‘statement’ ganhou espaço no coração do street style e foi utilizado pela musa americana, após o MTV Video Music Awards.