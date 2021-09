Caldense-MG 1 x 2 Rio Branco-ES – Mineiros perdem último jogo, mas vaga já estava garantida – Futebol Interior

Poços de Caldas, MG, 05 (AFI) – Já classificada, a Caldense fez o seu último jogo da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D, pela 14ª rodada, na tarde deste domingo. O time mineiro recebeu o Rio Branco-ES e foi derrotado por 2 a 1 no Estádio Ronaldo Junqueira. Caio Ribeiro até abriu o placar para os donos da casa, mas Eder Luciano e Gustavo Castro viraram o placar.

O resultado não influencia a vaga da Caldense no mata-mata, mas o time poderia ter acabado na vice-liderança em caso de vitória. Com a derrota, ficou em quarto lugar do Grupo A6 com 21 pontos.

O Rio Branco se despede da Série D na sexta posição com 15 pontos.

O JOGO

Logo aos seis minutos, a Caldense abriu o placar com Caio Ribeiro. Após cruzamento dentro da área, o zagueiro não conseguiu cortar e a bola ficou livre para Caio, que não desperdiçou.

Ainda no primeiro tempo, porém, o empate veio. Também em jogada de cruzamento, Eder Luciano apareceu livre na área para completar de cabeça aos 28 minutos.

No segundo tempo, o gol da vitória capixaba saiu aos quatro minutos. Após boa infiltração no lado direito, a bola foi tocada para trás e Gustavo Castro completou de primeira, rasteiro e no cantinho. Apesar das tentativas da Caldense, o placar não se alterou mais.