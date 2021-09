Caldense-MG e Aparecidense-GO decidem primeiro classificado às oitavas – Futebol Interior

Campinas, SP, 16 (AFI) – O primeiro classificado às oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D será definido nesta sexta-feira, quando um jogo abre os confrontos de volta da segunda fase. Depois de vencer o primeiro encontro, a Caldense-MG visita a Aparecidense–GO em vantagem.

A partida está marcada para as 16h, no Estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). Quem permanecer vivo na competição, enfrenta o vencedor do duelo estadual FC Cascavel-PR x Cianorte-PR, que ficaram no empate sem gols no primeiro jogo.

Os mineiros venceram o jogo de ida, em Poços de Caldas (MG), por 1 a 0, e agora precisam de um empate para avançar. Já a Aparecidense precisa vencer a partir de dois gols para se classificar no tempo normal. Vitória goiana por apenas um gol leva a decisão para os pênaltis.

Todo o mata-mata será em dois jogos sem vantagem de gol fora de casa. O time de melhor campanha faz o segundo jogo como mandante. O árbitro de vídeo (VAR) será utilizado a partir das quartas de final, fase que define os quatro acessos à Série C.

CONFIRA OS JOGOS DESTA RODADA: