Caldense-MG faz jogo-treino com time paulista em preparação para o mata-mata – Futebol Interior

Poços de Caldas, MG, 08 (AFI) – A Caldense-MG segue preparação para o mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D. No feriado de 7 de setembro, o clube mineiro fez um jogo treino com a Seleção de Caconde, em Caconde (SP). A equipe alviverde venceu por 1 a 0, com gol do meia Patrick Lopez, aos 10 minutos do primeiro tempo.

A partida foi realizada em comemoração à reinauguração do Estádio Municipal Sete Ouro, que leva esse nome em homenagem a José Antônio de Oliveira, personalidade ligada ao esporte local. O jogo-treino foi dividido em quatro tempos de 20 minutos. Todos os atletas do elenco alviverde participaram, em cada tempo uma escalação diferente.

O JOGO

O campo em dimensões reduzidas e o adversário atuando de forma recuada deixou o jogo truncado. Mas a Caldense dominou a partida e teve as melhores oportunidades. Os donos da casa praticamente não conseguiram finalizar.

O gol alviverde saiu aos 10 minutos da etapa inicial. A defesa adversária saiu jogando mal, Patrick Lopez pegou a bola, aproveitou o goleiro fora de posição e mandou no ângulo.

96 ANOS

Na terça-feira, a Veterana completou 96 anos de história. O Verdão segue a preparação para encarar a Aparecidense, pela segunda fase da Série D. O confronto de ida acontece neste sábado às 16 horas no Ronaldão. Já o duelo de volta será na sexta-feira da semana que vem às 16 horas em Aparecida de Goiânia-GO.