Calendário do Bolsa Família: Confira as datas das próximas parcelas do auxílio emergencial

Beneficiários do Bolsa Família começam a receber a sexta parcela do auxílio emergencial a partir do dia 17 de setembro. Só em agosto, cerca de 10 milhões de cidadãos foram contemplados com a medida.

Segundo informações, em agosto o auxílio emergencial atendeu 9,59 milhões de segurados do Bolsa Família. Deste número, 4,92 milhões são mães chefes de família; 3,17 milhões são famílias com duas ou mais pessoas e; 1,49 milhão são brasileiros que vivem sozinhos.

Auxílio Brasil

O Governo Federal pretende substituir o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil. A proposta do novo programa já foi encaminhada ao Congresso Nacional no dia 9 de agosto. Segundo informações, o novo projeto de transferência de renda será implementado em novembro.

Calendário do Bolsa Família no Auxílio Emergencial 2021

Nº final do NIS 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela NIS 1 16 de abril 18 de maio 17 de junho 19 de julho NIS 2 19 de abril 19 de maio 18 de junho 20 de julho NIS 3 20 de abril 20 de maio 21 de junho 21 de julho NIS 4 22 de abril 21 de maio 22 de junho 22 de julho NIS 5 23 de abril 24 de maio 23 de junho 23 de julho NIS 6 26 de abril 25 de maio 24 de junho 26 de julho NIS 7 27 de abril 26 de maio 25 de junho 27 de julho NIS 8 28 de abril 27 de maio 28 de junho 28 de julho NIS 9 29 de abril 28 de maio 29 de junho 29 de julho NIS 0 30 de abril 31 de maio 30 de junho 30 de julho

Nº final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

Quem tem direito ao Bolsa Família?

O Bolsa Família é disponibilizado para famílias com renda mensal de até R$ 89 por pessoa e famílias com renda mensal entre R$ 89,01 e R$ 178 por pessoa desde que tenham gestantes e/ou crianças e adolescentes até 17 anos. Esses públicos são respectivamente são de pessoas extremamente pobres e pobres.

