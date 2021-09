Calendário do Programa CRIA para o mês de setembro é divulgado pela SEMDSH Penedo

DECOM PMP

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) da Prefeitura de Penedo divulgou o calendário de pagamento do Programa CRIA, em Penedo, no mês de setembro.

O Programa Criança Alagoana acrescenta cem reais por mês à renda de mulheres gestantes ou mães de crianças com até 6 anos de idade, ou até 7 anos, se for acometida por microcefalia.

O calendário de pagamento do CRIA segue o mesmo do Bolsa Família, com a data do depósito correspondente ao final do número do NIS.

As pessoas cadastradas no CRIA recebem de acordo com a data em que o nome entra no sistema informatizado do programa, sendo que a folha de pagamento é fechada todo dia 10.

Para quem ainda não tem o cartão, o recebimento do benefício do mês de agosto acontecerá na Caixa Econômica Federal pelo Bolsa Família ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Por Thiago Sobral- jornalista Decom (PMP)