calendário vai fazer pausa no final de semana

O Governo Federal começou nesta semana o processo de liberação dos saques do Auxílio Emergencial. Estamos falando mais precisamente da quinta parcela do benefício em questão. Desde a última quarta-feira (1), três grupos de informais tiveram essa permissão para sacar o dinheiro deste ciclo de pagamentos.

Agora, de acordo com o calendário oficial do programa, o Governo vai fazer uma pausa de dois dias nessas liberações. No sábado (4) e no domingo (5) não haverá nenhum tipo de nova permissão para os usuários informais do projeto. De qualquer forma, a Caixa Econômica Federal vai retomar o processo na segunda-feira (6).

Esta, aliás, vai ser a data em que os informais que nasceram no mês de abril poderão fazer a retirada do dinheiro em questão. A partir daí eles poderão usar a quantia em espécie da maneira que quiserem. Ainda na próxima semana, os informais que fazem aniversário nos meses de maio e junho também terão essa liberação do Auxílio Emergencial.

Vale lembrar que todas essas pessoas receberam a quantia da quinta parcela do programa há algumas semanas. Só que naquele primeiro momento eles só podiam usar o dinheiro de forma digital. Assim, quem quiser movimentar o ciclo através do aplicativo Caixa Tem. Havia ainda a opção do sistema do Internet Banking.

De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, era possível realizar uma série de atividades digitais com esse dinheiro. Podemos citar, por exemplo, o pagamento de boletos ou mesmo a realização de compras online e presenciais em estabelecimentos que aceitam este tipo de repasse do Auxílio Emergencial.

Últimos pagamentos do Auxílio

Vale lembrar que o programa em questão está chegando na sua reta final neste momento. A ideia inicial do Governo Federal era pagar o benefício este ano entre os meses de abril e julho. No entanto eles optaram por prorrogar o projeto por mais três meses.

Com isso, o que se sabe até agora é que o programa vai durar até o próximo mês de outubro. Com base nessas informações, dá para dizer que faltam apenas dois pagamentos para os beneficiários do projeto.

Nesta semana, surgiu uma história de que o Governo Federal poderia acabar aplicando mais uma prorrogação neste benefício. No entanto, o fato é que membros do Ministério da Economia não concordam com essa ideia.

Novo Bolsa Família

Logo depois do fim do Auxílio Emergencial, o Palácio do Planalto deverá começar a fazer os repasses do novo Bolsa Família. Pelo menos esse é o plano que o poder executivo está botando de pé neste momento.

A ideia, de acordo com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, é permitir que alguns usuários de um programa acabe tendo a possibilidade de migrar para o outro. Foi por isso que eles decidiram iniciar os pagamentos de um quando o outro chegar ao fim.

No entanto, mesmo as previsões mais otimistas não consideram que vai ter vaga para todo mundo. O mais provável mesmo é que milhões de cidadãos que recebem o Auxílio hoje, deixem de receber essa ajuda a partir de novembro.