California: veículos autônomos deverão ter emissão zero de poluentes até 2030

O estado da Califórnia anunciou uma nova lei para dar uma data limite de 2030 para os veículos autônomos leves (AV) serem lançados com emissão zero, que complementa as sanções antigas que limita uma data de 2045 para todos os veículos se adequarem às normas de sem emissão. Essa novidade foi anunciada pelo governador Gavin Newsom, que sancionou uma lei patrocinada por grupos ambientais que deram um limite para o lançamento de novos veículos autônomos movidos a gás e híbridos.

A nova lei vem para complementar outras duas sancionadas no ano passado, com uma delas exigindo que veículos de passageiros vendidos a partir de 2035 no estado sejam todos com emissão zero, com a segunda dando uma data de até 2045 para caminhões e vans se adequarem às leis. Isso é uma das medidas do governo da Califórnia para começar a dar uma data limite para os veículos a combustão, criando um esforço para o controle das emissões de gases de efeito estufa.

Atualmente a Califórnia é o estado pioneiro nos Estados Unidos na criação desse cronograma para proibir a venda de carros movidos a combustível fóssil. Como apontado pelo portal The Verge, após isso, ao menos outros 15 estados norte-americanos já seguiram o exemplo, também dando um limite para caminhões pesados, vans e ônibus.



Créditos: Reprodução / Vjeran Pavic / The Verge

O que torna as leis da Califórnia tão importantes para o combate às emissões de carros é o tamanho da frota que atualmente circula por lá, atualmente o estado é o maior mercado de veículos dos EUA, com um total de 15 milhões de veículos registrados. Claro que os veículos autônomos ainda são uma parcela bastante pequena nesse total de modelos circulando, mas isso deve mudar com o tempo.

Segundo alguns especialistas, é esperado que a popularidade desses veículos autônomo aumente com um maior de empresas vendendo eles. Por causa da facilidade de uso, principalmente com o carro podendo dirigir “sozinho”, com algumas devem buscar eles invés de usar o transporte público, aumentando o número total de carros da rua, criando mais tráfego e poluição.

Atualmente apenas na Califórnia mais de 50 empresas estão testando seus modelos de veículos autônomos, com alguns outros ainda recebendo uma aprovação para ser testado como um serviço de táxi autônomo. Por causa disso, é importantíssimo já se preparar para um futuro com esses veículos nas estradas, buscando formas de minimizar o impacto deles no meio ambiente.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Fonte: The Verge