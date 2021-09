Calor batendo na porta: veja como ter alimentação saudável durante estações mais quentes

Com a chegada do calor, é fundamental se manter hidratado, consumir alimentos in natura, com várias fontes de nutrientes e respeitar a quantidade de cada alimento, de acordo com cada organismo. Segundo a nutricionista do Sistema Hapvida, Cintia Menezes, a alimentação saudável é um hábito, um estilo de vida e essa construção do corpo tão sonhado é um processo a longo prazo.

“Essa preocupação não deve acontecer somente no verão. É um conjunto de ações a partir da alimentação, da prática de atividade física e da qualidade do sono, para garantir o bem estar físico, social e emocional e, consequentemente, o corpo desejado”, alerta.

Nos dias mais quentes, a especialista reforça que é importante manter o corpo bem hidratado, não só com a ingestão de líquidos, mas também por meio da alimentação, por exemplo, através consumo de frutas que contém uma maior quantidade de água em sua composição, como a melancia e laranja.

A nutricionista ainda dá dicas para aqueles que desejam montar um cardápio saudável e equilibrado em dias de muito calor: “consumir frutas da estação como abacaxi, abacate, acerola, melancia e carambola, além de legumes e verduras verde escuros como rúcula, brócolis e couve. Assim como, ingerir sucos detox, que funcionam como uma estratégia favorável para este clima”.

De acordo com Cintia, é preciso tomar cuidado com dietas milagrosas e métodos mais rápidos para a perda da gordura corporal.

“É um risco, tanto a carência quanto o excesso e podem nos levar ao surgimento de diversas doenças metabólicas, o nutricionista é o profissional apto para avaliar o estado nutricional do indivíduo e, a partir daí, traçar o plano alimentar e seus objetivos. A reeducação alimentar é um processo lento e gradual que precisa de tempo para que essa resposta seja permanente”, finaliza.