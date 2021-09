Calorão: confira 10 looks fresquinhos com cropped para dias quentes

Primavera já está na porta, os dias cada vez mais quentes também e a hora de apostar ainda mais nos croppeds é essa. Super versáteis, atemporais e com inúmeros modelos para todos os gostos, as blusinhas curtas são queridinhas independentemente da estação. Mas, sabemos que para o verão – e para os dias quentes, no geral – os croppeds estão entre as primeiras opções de peças para enfrentar o calor.

Esse item da moda cai bem para as mais diferentes propostas, desde looks despojados com uma vibe mais street até produções mais arrumadas, como com um blazer, por exemplo. Uma coisa é certa, os croppeds são peças que valem o investimento. Para inspirar ainda mais as fashionistas de plantão, o portal iBahia separou 10 looks inspiradores com croppeds. Confira: