Câmara Municipal de Abaté – MG abre novo Concurso público

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Abaeté abre novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher uma vaga no cargo de Técnico Administrativo, função que exige nível médio completo e remuneração de R$ 1.768,75, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 12 de outubro (a partir das 15h) até as 15h do dia 11 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Elo Assessoria e Serviços. O valor da inscrição está fixado em R$ 50,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais; informática; e legislação.

Você Pode Gostar Também:

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da da administração.

Atribuições

TÉCNICO ADMINISTRATIVO: Coordenação e gerenciamento no atendimento ao público para atender a convênios e termos de cooperação firmados entre a câmara municipal e órgãos da administração pública estadual e federal; Exercício de atividade de supervisão, controle e execução de serviços téc nicos comum ao CAC – Centro de Atendimento ao Cidadão, registro de dados, emissão de certidões, atendimento de informações ao público; Planejamento e controle de cadastro, registro, compr as, arquivo e patrimônio; Coordenação de serviços administrativos descentralizados, controle de metas e produtividade da unidade administrativa; Gerenciamento de atividades de execução de tarefas intermediárias; Exercício de atividades de nível superior aplicáveis ao controle de arquivos e procedimentos comuns ao Poder legislativo ; Exercício de atividades referentes a confecção de Carteiras de identidade, em posto de identificação civil da PCMG, nas dependências da Câmara Municipal; Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.

EDITAL 01/2021