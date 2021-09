Câmera: veja acidente entre carro e ônibus na Av. Fernandes Lima

Uma câmera de circuito de segurança captou o exato momento em que ocorre um acidente na Avenida Fernandes Lima, no sentido Tabuleiro/Centro de Maceió. O condutor de um carro modelo Siena disse que estava indo ao Centro da capital quando decidiu mudar de faixa. Seu objetivo era pegar a faixa exclusiva para ônibus (azul), mas…

O condutor de um carro modelo Siena disse que estava indo ao Centro da capital quando decidiu mudar de faixa. Seu objetivo era pegar a faixa exclusiva para ônibus (azul), mas não percebeu a proximidade com o transporte coletivo. Este teria encostado na traseira do carro e o fez perder o controle da direção. As imagens da câmera mostram quando o carro muda de faixa e passa na frente do ônibus. Veja imagens abaixo:

O carro desgovernado só para quando bate em um poste, em frente ao Tribunal de Contas do Estado. Não houve relato de feridos.

A SMTT enviou uma equipe ao local para interditar o trecho onde ocorreu o acidente. Por causa do acidente o trânsito na região ficou congestionado, mas com um pouco menos de intensidade já que hoje é feriado e havia menos veículos circulando.