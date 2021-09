Camila Queiroz rebate críticas por atuação em ‘Verdades Secretas’: ‘Mandei benzão’

“Oi, Maurício. Meu nome é Camila Queiroz e eu sou a ‘atriz que faz a protagonista’. Sabe que eu também me achava incapaz de fazer esse trabalho e por vezes me questionei se merecia estar ali? Hoje tenho mais empatia e compaixão por mim mesma e MORRO de orgulho de tudo que entreguei ali”.

“Por ser uma atriz inexperiente, no meu primeiro trabalho, e com um personagem com tamanha complexidade, eu acho que mandei benzão. Estou te respondendo não por achar ruim você ter achado meu trabalho fraco. Pelo contrário, direito seu, mesmo!!! Só estou te respondendo para me apresentar mesmo…”, finalizou.