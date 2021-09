Caminhada da Saúde Mental acontece nesta quinta-feira (16); saiba como participar

A campanha 2021 vem com o slogan “Você não está sozinho”, contando com a participação dos colaboradores da secretaria e da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel).

“Iniciaremos o evento abordando a importância do Setembro Amarelo, na conscientização da prevenção do suicídio, através de práticas saudáveis, que contribuem para nossa saúde mental, entre elas, as atividades ao ar livre e o contato com a natureza”, explicou a professora de educação física e colaboradora da Cogel, Marcia Duarte.