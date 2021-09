Caminhão tomba e deixa mulher ferida na BR-104

Uma mulher – que não teve a identidade revelada – ficou ferida, na manhã desta terça-feira, 22, após um caminhão tombar no quilômetro 92 da rodovia federal BR-104, na cidade de Rio Largo, região metropolitana de Maceió. Informações preliminares dão fala que o condutor do caminhão, que estava carregado de brita, perdeu o controle da…

Uma mulher – que não teve a identidade revelada – ficou ferida, na manhã desta terça-feira, 22, após um caminhão tombar no quilômetro 92 da rodovia federal BR-104, na cidade de Rio Largo, região metropolitana de Maceió.

Informações preliminares dão fala que o condutor do caminhão, que estava carregado de brita, perdeu o controle da direção e o veículo tombou. Com o acidente, uma mulher ficou ferida e recebeu os primeiros socorros do Samu e fo levada a uma unidade de saúde.

Duas guarnições do Corpo de Bombeiros também estiveram no local por volta das 11h40 e realizaram a limpeza da pista com o intuito de evitar quedas de motociclistas e derrapagens.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para realizar os levantamentos sobre o caso e reorganizar o tráfego. O trânsito foi liberado na região por volta das 13h15.