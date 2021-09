Campanha de vacinação antirrábica é prorrogada até próxima quinta (30)

A vacinação contra raiva para cães e gatos foi prorrogada. De acordo com a Prefeitura de Salvador, a previsão era encerrar nesta segunda-feira (27), mas a campanha de antirrábica seguirá até a próxima quinta-feira (30). A intenção é possibilitar que os donos de cães e gatos tenham acesso facilitado ao imunizante para os animais.

A estratégia já atingiu mais de 80% do público-alvo. Até a sexta-feira, pouco mais de 145 mil animais já tinham sido vacinados. A meta do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vinculado à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), é imunizar 180 mil pets.

Os interessados na vacinação precisam se dirigir a um dos 98 postos de saúde espalhados pela cidade, das 8h às 14h. Além disso, agentes de combate às endemias estão percorrendo as ruas de diversas localidades do município, com a aplicação da vacina em bairros estratégicos da cidade. A dose é aplicada em animais a partir dos três meses de idade, exceto os que estiverem doentes.