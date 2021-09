Campeão da Copa do Nordeste, executivo completa seis meses no Bahia – Futebol Interior

Salvador, BA, 20 (AFI) – Júnior Chávare, executivo de futebol, chegou a uma marca importante no Bahia, pois completou seis meses na função. Com muita experiência em categorias de base, ele chegou com a missão de fazer o planejamento e ajudar na montagem do time profissional. Ele explicou como foi o trabalho neste perído, em que precisou fazer uma imersão no clube.

“Foram seis meses de imersão e dedicação total ao clube. Iniciamos a implementação de novas ideias que já foram colocadas em prática, a revitalização de conceitos já existentes.

Montamos um elenco dentro das nossas possibilidades, fomos campeões da Copa do Nordeste e já esperávamos as dificuldades enfrentadas no Brasileirão”, explicou.

CONDIÇÕES DE TRABALHO

Chávare também elogiou a estrutura do Bahia e as condições de trabalho que encontrou.

“O presidente Guilherme Bellintani e o vice-presidente Vitor Ferraz são pessoas qualificadas, dedicadas ao projeto, que dão todas as condições para que a diretoria de futebol, composta por mim e pelo Lucas Drubscky, realize um bom trabalho”, elogiou.

CATEGORIAS DE BASE

Mesmo com função no time profissional, Júnior Chávare continua muito atento às categorias de base e revelou a estratétiga usada no Bahia para que os jogadores chegam mais preparados.

Além disso, revelou que o Bahia tem como uma de suas prioridades a revelação de atletas.

“O nosso sub-20 é composto por meninos de 17, 18, 19 anos. No sub-17 há diversos atletas de 16 anos, e é assim até o sub-15. Nós estamos subindo jogadores mais novos, permitindo que eles ganhem minutagem em categorias superiores para que o amadurecimento seja mais rápido.

O objetivo é fazer com que eles cheguem à equipe principal preparados, e em um espaço de tempo menor. Revelar atletas é uma das nossas prioridades”, destacou.