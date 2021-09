Campeão estadual em 2021 sofre com salários atrasados – Futebol Interior

Alagoinhas, BA, 24 (AFI) – Campeão baiano nesta temporada, o Atlético-BA vem sofrendo com uma crise financeira e está com dois meses de salários atrasados. A informação foi revelada pelo próprio presidente do clube, Albino Leite.

Mesmo com a situação ruim, a expectativa é de que tudo esteja acertado até o fim de setembro. “Estamos começando a ver uma luz no fim do túnel. Já conversamos com os atletas e eles já sabem que serão pagos”, destacou.

O time enfrentou dificuldades para arcar com os custos da Série D do Campeonato Brasileiro e acabou na lanterna (8º) do Grupo A1, sendo eliminado na primeira fase.

PRIORIDADE EM 2022

Albino afirmou que a prioridade do clube na próxima temporada será diferente e deixará a Série D como último objetivo.

“Em primeiro lugar, Copa do Brasil. Em segundo, Baianão. Em terceiro, Copa do Nordeste e em quarto, Série D”, afirmou.