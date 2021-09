Campinense-PB 2 X 1 Guarany-CE – Raposa faz no fim e leva vantagem do empate para a decisão da vaga das quartas no Junco – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 25 (AFI) – O Campinense-PB venceu o Guarany de Sobral-CE por 2 a 1, em um bom jogo, neste sábado (25), no Estádio Amigão, na primeira partida entre paraibanos e cearenses, valendo vaga para as quartas de finais do Brasileiro da Série D de 2021. O fato é que Raposa e Bugre fizeram um bom jogo cheio de alternativas, mas faltou mais efetividade nos dois ataques em boa parte do jogo. O primeiro tempo terminou igual, 1 a 1 em Campina Grande: Felipinho para o Campinense, e Hugo para os sobralenses.

No finalzinho do jogo, quando se imaginava que a partida terminaria empatada, Matheus Régis fez grande jogada, e marcou o gol da vitória da Raposa paraibana. Com o resultado, o Campinense joga pelo empate semana que vem no Junco, em Sobral. Ao Bugre somente a vitória interessa na briga por uma vaga nas quartas da Série C.

DOIS GOLS E EMPATE NA ETAPA INICIAL

Raposeiros e Bugrinos fizeram um bom primeiro tempo. Jogando em casa, o Campinense saiu mais para o jogo, enquanto o Guarany tentava quebrar esse ritmo mais forte e contra golpear. Aos dois minutos Joao Vitor isolou no primeiro chute. Aos cinco cruzamento da direita, para Fábio Lima que dominou mal na cara de goleiro do Guarany; aos 15, numa pressão pelo ataque Bugrino a defesa recuou mal e Mauro Iguatu teve de se virar para evitar o gol cearense. Aos 22 Marcus Nunes evoluiu e mandou a bomba por cima, que assustou o goleiro Bugrino.

Aos 37, Cláudio fez boa jogada pela direita e cruzou, Theo tocou na bola que se ofereceu para Felipinho que mandou para as redes, Campinense 1×0. Aos 39 o Guarany deixou tudo igual: Passira fez boa jogada pela direita e tocou para Hugo que mandou sem chances oara o goleiro paraibano 1 a 1.

O Bugre quase virou aos 44: num centro da direita, Hugo pegou de primeira e a bola raspou o poste de Iguatu; na resposta o Campinense obrigou Theo a fazer ótima defesa aos 46; dois minutos depois Fabio Lima testou com muito perigo.

JOGO ABERTO E GOL NO FINAL

A partida foi mais aberta no segundo tempo com ambos times se soltando mais e buscando a vitória. Logo a dois minutos o Campinense arriscou com Marcelinho num perigoso chute que raspou a meta de Theo que tocou na bola. Depois de dez minutos de pressao bugrina, aos 13 Dione emendou de longe e abola “tirou tinta” da meta cearense; aos 14, Marcelinho e Dione quase marcam para a Raposa.

O Campinense pressionou nos 15 minutos finais em busca do gol da vitória. Aos 28, Marcelinho fez boa jogada e tocou para trás, mas Dione chegou atrasado e perdeu a chance do segundo gol paraibano. Aos 35 Matheus recebeu livre pela esquerda mas bateu mal, por cima em outro bom ataque do Campinense.

E no finalzinho, aos 46, Matheus Regis, que entrou no segundo tempo, fez jogada individual, passou por dois e bateu no canto, sem chances para Theo, 2 a 1 para o Campinense, resultado final que dá aos paraibanos a vantagem do empate no jogo da volta em Sobral.