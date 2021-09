Campinense-PB (4) 1 x 1 (2) Sergipe-SE – Emoções nos pênaltis – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 18 (AFI) – Em um duelo emocionante e decidido nos pênaltis, o Campinense-PB garantiu a sua classificação à terceira fase da Série D. Diante do Sergipe-SE, a Raposa empatou por 1 a 1 no tempo normal, mas venceu por 4 a 2 nos pênaltis. Com isso, garantiu a vaga e espera o seu adversário.

RAPOSA NOS PENAIS!

Dentro de campo, o duelo no Amigão foi emocionante. Fazendo valer o seu mando de campo, o Campinense-PB partiu para cima do Sergipe-SE desde o início do jogo e logo abriu o placar. Aos 5 minutos, Fábio Lima mandou a bola para as redes e fez 1 a 0. Durante o primeiro tempo, a Raposa poderia ter ampliado, mas desperdiçou suas chances.

Campinense-PB vence o Sergipe-SE nos pênaltis e se classifica (Foto: Samy Oliveira / Campinense)

Na segunda etapa, o panorama seguiu, mas quem chegou ao empate foi o Gipão. Aos 40 minutos, Henrique Bahia mandou para as redes e deixou tudo igual. Com isso, a decisão foi para os pênaltis. Com eficiência total nas cobranças, a Raposa venceu por 4 a 2 e confirmou a vaga à próxima fase da quarta divisão.

PRÓXIMOS JOGOS

Classificado à próxima fase, o Campinense-PB ainda não conhece o seu adversário na terceira fase da Série D. A Raposa de Campina, agora, aguarda o vencedor do confronto entre Galvez-AC e Guarany-CE para saber quem enfrentará na próxima fase.