Campinense-PB 5 x 0 Caucaia-CE – Já classificada, Raposa humilha e avança na vice-liderança! – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 05 (AFI) – O Campinense entrou em campo classificado, na tarde deste domingo, e não teve dificuldades para bater o saco de pancadas Caucaia por 5 a 0 no Amigão, em Campina Grande, pela 14ª e última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Serginho Paulista, Cláudio, Anselmo (pênalti), Fábio Lima e Michael Bennech fizeram os gols do clube paraibano.

Com a vitória, o Campinense avançou na vice-liderança do Grupo A3 com 25 pontos e, agora, pegará o terceiro colocado do Grupo A4 que poderá ser Sergipe ou Retrô. O Caucaia, por sua vez, se despediu na última colocação com apenas nove pontos.

SEM PROBLEMAS!

Desde o minuto inicial, o Campinense mostrou que não teria problemas em sair com a vitória de campo. Matheus Régis recebeu cruzamento de Felipinho e cabeceou com perigo aos 8 minutos. A bola encontrou as redes aos 18 minutos. Após tabela entre Fábio Lima e Marcelinho, a bola sobra para Serginho, sem goleiro, abrir o marcador.

O Campinense acertou a trave do Caucaia aos 39 minutos em chute forte de Matheus Régis. No lance seguinte, a Raposa aumentou. Cláudio pegou bola desviada por Marclinho e mandou para as redes. Antes do intervalo, aos 44 minutos, a Raposa voltou a parar no poste em finalização novamente de Matheus Régis.

VIROU GOLEADA!

No segundo tempo, o Campinense matou o jogo em poucos minutos e ainda com ajuda do Caucaia. Michael colocou a mão na bola dentro da área. Aos 3 minutos, Anselmo bateu o pênalti e deslocou o goleiro Josué para ampliar o marcador. Sem perder o ritmo, o terceiro gol saiu aos 9 minutos. Fábio Lima recebeu de Felipinho, invadiu a área e fuzilou para as redes.

Com a vantagem no placar, o Campinense tirou o pé do acelerador. O time aproveitou para rodar o time fazendo as substituições necessárias. O Caucaia, por sua vez, sem força, apenas esperou o jogo acabar. Aos 37 minutos, Juliano colocou mais uma bola na trave dos cearenses. Antes do apito final, Michael Bennech fez o quinto da Raposa aos 44 minutos.