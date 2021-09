Campinense-PB confia em grande fase de atacante para avançar – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 16 (AFI) – O Campinense-PB está fazendo uma campanha bastante sólida no Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe avançou em segundo lugar no Grupo A3 na primeira fase. No jogo de ida da segunda fase, empatou em 2 a 2 contra o Sergipe-SE, fora de casa.

A equipe decide a vaga em casa. Para avançar, basta um vitória simples. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

MUITOS GOLS E ASSISTÊNCIAS

E um dos principais nomes da equipe na competição é o atacante Fábio Lima. O jogador foi observado pelo Campinense-PB após se destacar pela Perilima-PB, na disputa do estadual. Vindo por empréstimo até o fim da Série D, ganhou a vaga de titular e a camisa 10. Até aqui, Fábio atuou em 15 partidas pela equipe, marcando cinco gols e fazendo cinco assistências.

O jogador falou sobre o grande momento.

“Eu estou vivendo uma das melhores fases da minha vida, no Campinense-PB. Começou lá no Campeonato Paraibano, pela Perilima-PB, mas dei sequência e estou sendo feliz aqui. Eu trabalho forte, com isso só tenho a ganhar e espero poder ajudar mais”, disse ele.

O JOGO

A decisiva partida contra o Sergipe-SE é no próximo sábado, às 15h, no estádio Amigão, em Campina Grande-PB. Caso avance, o Campinense-PB enfrenta o vencedor de Guarany de Sobral-CE e Galvez-AC.