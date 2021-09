Candy Crush ganha seu primeiro campeonato e se torna um esport

O Candy Crush All-Stars, o primeiro campeonato oficial do famoso jogo de celular Candy Crush, teve início na última quinta-feira (23) nos Estados Unidos. As inscrições estavam abertas para qualquer jogador de Candy Crush Saga acima do level 25 e que morasse no país. A novidade é que, com seu primeiro campeonato, Candy Crush agora ganha o status de esport.

Khloé Kardashian, que já participou do mundo dos jogos mobile em alguns comerciais de Coin Master, foi escolhida para ser a apresentadora da competição. Segundo Khloé, o torneio All-Stars “oferece a oportunidade perfeita para levar minhas habilidades para o próximo nível. Desejo muita sorte a todos os jogadores e estou ansiosa para coroar o primeiro Candy Crush All Star!”.

Eu adoro competições e sou uma fã do jogo, então apresentar este torneio é super divertido para mim. Quem me conhece sabe que acho que sou a mais competitiva da minha família, e não é diferente quando se trata de Candy Crush.



O campeonato terá 10 finalistas e somente um ganhador, que será premiado com 50 barras de ouro por mês durante um ano inteiro, totalizando 600 barras. As etapas classificatórias ocorrem até o dia 7 de outubro, e mesmo após isso os participantes ainda terão outra chance em duas rodadas Wild Card.

Por fim, os jogadores poderão progredir para as rodadas de quartas de final, semifinal e a grande final, que decidirá quem será o primeiro Candy Crush All Star da história.

Todd Green, chefe da divisão Candy Crush Saga dentro da King, afirmou que “por quase 10 anos, Candy Crush Saga foi um dos jogos móveis mais populares em todo o mundo, tendo sido baixado mais de três bilhões de vezes”.



Agora, jogadores de todo o país que se orgulham de ser os melhores podem arriscar e se enfrentar. Estamos entusiasmados com o início dos jogos e ansiosos para ver quem é realmente digno de ser nomeado o Crusher No.1 da nação.

