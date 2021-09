Cantores baianos se juntam para descobrir novo talento do pagodão; entenda

Nomes do pagode baiano, como Léo Santana, Tonny Salles, Bruno Magnata, Márcio Victor, Lincoln Sena e Aila Menezes, estarão juntos em uma espécie de reality show em busca do novo talento do pagadão baiano. Por meio da plataforma Skol Pagodão, criada há dois anos para fomentar esse gênero musical genuinamente baiano, a cerveja Skol lança o Revelação Skol Pagodão. Para participar, precisa ter 25 anos ou mais, morar em Salvador ou Região Metropolitana e enviar um som (áudio/música) para o WhatsApp 71 99988-3894 até o dia 22 de setembro.

Segundo Lucas Lobão, coordenador regional de marketing da Ambev, o projeto irá durar cerca de dois meses e, ao final, o(a) vencedor(a) terá o suporte da marca para apresentar ao público seu talento. “A gente sabe que entre o sonho e o sucesso existe um longo caminho, muitas vezes com vários obstáculos. O que nós (da Skol) queremos fazer é dar oportunidade e visibilidade para artistas do Pagodão durante o projeto, garantido ao(a) vencedor(a) a gravação de uma música e um clipe com grandes artistas da cena e CONFIRA tocando na rádio por um mês”, explica Lobão.

Com a expertise de quem já percorreu os caminhos até o estrelato, o time de peso de cantores citados acima contribuirá com dicas, conselhos e aprendizados para se chegar a uma carreira de sucesso.

Ainda conforme Lucas Lobão, as inscrições acontecem entre os dias 15 e 22 de setembro. Entre os inscritos, oito serão selecionados para participar de audições ao vivo no programa Pipoco da rádio Sua Salvador FM, entre 28 de setembro e 7 de outubro. Durante esse período, os participantes, além de mostrar seu talento, irão participar de quadros com o apresentador Dinho Júnior e o influenciador Sucrilho Boladão. No dia 13 de outubro serão revelados os dois finalistas e anunciada a abertura de uma votação popular, para decidir o(a) vencedor(a). A votação se encerra dia 21/10. No dia 25/10 vamos anunciar o(a) vencedor(a), durante a programação do programa Pipoco.

“A partir daí vamos começar a produzir a música e o clipe do(a) ganhador(a), junto com nossos artistas parceiros. Iremos garantir que a música toque durante um mês nas rádios Sua Salvador FM, Piatã FM e Itapoan FM. O clipe será produzido pela plataforma digital Mete Som, que é um dos principais portais de lançamento de música do norte/nordeste e conta com mais de 1 milhão de inscritos. Além disso, iremos produzir uma websérie de três episódios (audiovisual), que ficará disponível no canal da Skol no YouTube, contando todos os passos, para eternizar o projeto”, adianta Lobão.