Carnavalito revela mix de ritmos na grade de atrações para 2022

O Carnavalito já iniciou as vendas para a terceira edição do evento, que acontece na Arena Fonte Nova durante o período do Carnaval. São três dias de festa – sexta-feira, sábado e segunda – e o público poderá curtir a folia com conforto, segurança, localização estratégica e a opção de dois setores: o Atrás do Trio, com open bar, e o setor Camarote Open Bar, com serviços diferenciados, como garçom volante e bebidas selecionadas (gin, vodca e whisky, cerveja, água, refrigerante e energético).

Os preços variam entre R$225 a R$1.071. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento e nas principais ticketeiras. Por conta da pandemia da covid-19, a festa terá acesso controlado e será realizada obedecendo todos os protocolos vigentes de biossegurança das autoridades sanitárias.