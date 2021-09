Carol Dias revela que ex de Kaká tentou reatar relação: ‘Meses antes de nos casarmos’

Sem papas na língua, Carol Dias abriu o jogo sobre sua relação com Carol Celico, ex-mulher de Kaká, seu marido. Em entrevista para a Quem, a modelo revelou o motivo por não convidar a ex-mulher do jogador para seu casamento.

“Eu sei que as pessoas esperam uma posição diferente de nós, mas não temos mesmo uma relação de amizade. O convívio entre eu e ela, e entre ela e meu marido, principalmente, é exercido com a única finalidade de estarmos próximos das crianças, participando do crescimento e desenvolvimento deles”, disse.

A loira ainda falou sobre uma tentativa de Carol Celico de reatar o relacionamento com Kaká.

“Alguns meses antes de nos casarmos, houve uma tentativa dela (e não dele, como disseram numa notícia mentirosa) de reatar o casamento e eu estava ciente de tudo que estava acontecendo, por esse fato nós não cogitamos convidá-la”, revelou.