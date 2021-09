Carrefour abre mais de 500 empregos no país; veja cargos

O Carrefour está ofertando mais de 500 vagas de emprego em diferentes estabelecimentos da corporação, incluindo farmácia, padaria, postos de combustível, lojas próprias, entre outros. Saiba como se inscrever a uma das oportunidades! Veja, a seguir, mais informações!

Carrefour abre vagas em diferentes regiões do Brasil

O Carrefour, empresa internacional de hipermercados, está oferecendo mais de 500 vagas de emprego pelo Brasil. No total, são 588 oportunidades distribuídas em diferentes departamentos, incluindo farmácias, postos de combustíveis e padarias.

Nos sites de recrutamento da empresa, os candidatos irão acessar as vagas disponíveis nos estados de São Paulo, Amazonas, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e também no Distrito Federal.

Confira, abaixo, algumas das oportunidades que estão sendo oferecidas:

Líder padaria;

Balconista;

Operador de hipermercado;

Agente de fiscalização;

Vendedor frentista;

Farmacêutico;

Atendente de farmácia;

Operador de loja (açougue);

Caixa frentista;

Líder de mercearia;

Auxiliar de manutenção (PCD).

Além destas, também há a possibilidade de adquirir uma vaga de empacotador, analista de planejamento, analista de transportes, operador de loja, atendente de cartão e operador de CD (exclusivo para o público PCD).

Como concorrer às oportunidades?

O supermercado divulga todas as oportunidades por meio da plataforma InfoJobs e é através dela que os candidatos devem enviar seus currículos. Para realizar esse processo, é preciso se cadastrar no portal, disponível aqui, e preencher as informações necessárias.

Por meio dessa ferramenta digital, os candidatos têm acesso a todas as vagas de emprego que são divulgadas no Carrefour, bem como seus respectivos requisitos.

