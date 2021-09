Cascavel-PR chega a 22 jogos sem derrotas e tem maior invencibilidade entre todas as divisões – Futebol Interior

Cascavel, PR, 2 (AFI) – Após o empate contra o Athletico-PR no estadual, o Cascavel-PR alcançou a impressionante marca de 22 partidas sem perder. A última derrota da equipe foi para o Avaí por 2 a 0, em abril, pela segunda fase da Copa do Brasil. Esse, por sinal, é o único resultado negativo do time em toda a temporada, que está invicto no Paranaense e no Campeonato Brasileiro Série D.

Durante todo o período de invencibilidade, o Cascavel-PR obteve 10 vitórias e 12 empates. Na temporada são 15 triunfos, 13 iguladades e uma derrota.

OUTRAS INVENCIBILIDADES

Na Série C, o Ferroviário-CE está há nove jogos sem ser derrotado, com cinco empates seguidos. O Cruzeiro é a equipe a mais tempo sem derrota na Série B, com oito jogos. Enquanto o Galo, líder da Série A, não perde há sete partidas.

PRÓXIMO JOGO

A fim de manter a série invicta, o Cascavel-PR volta a campo no próximo sábado. A equipe do técnico Tcheco visita o Joinville-SC, às 15h, pela última rodada da Série D. O jogo vale a liderança do Grupo A8. Para mantê-la, basta o Cascavel-PR, mais uma vez, não perder.