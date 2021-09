Caso Imbuí: câmera flagrou ex-patroa agredindo babá; vítima pulou do 3º andar para fugir

Uma câmera instalada na sala do apartamento de Melina Esteves França flagrou o momento em que a babá Raiana Ribeiro, de 25 anos, foi agredida com socos e tapas. A agressão física aconteceu horas antes da funcionária pular do 3º andar do prédio Absolutto, no Imbuí, para fugir do cárcere privado. As informações são do jornal Correio.

Nas imagens, a então patroa e a babá estão sentadas no sofá, quando a série de agressões começa. Melina dá um tapa no rosto da jovem, seguidos de socos e puxões de cabelo. A filmagem é do dia 25 de agosto, mesmo dia em que Raiana pulou do apartamento.

Ainda é possível ouvir Melina pedir respeito e chamar a babá de horrorosa. No vídeo, uma outra mulher aparece segurando uma criança, que chora ao presenciar as agressões.

No mesmo dia, Raiana teve o celular confiscado e foi trancada no banheiro da casa. Desesperada por ajuda, ela tentou alcançar a janela do apartamento vizinho pelo basculante do banheiro, mas acabou caindo do 3º andar. Após dar o seu depoimento, outras ex-funcionárias de Melina denunciaram a ex-patroa.