Castanhal decepciona e fica fora das oitavas. Veja a Rodada! – Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – Uma das surpresas a formação das oitavas de finais do Campeonato Brasileiro da Série D foi a eliminação do Castanhal-PA, que tinha campanha invicta na primeira fase. A Ferroviária tem a melhor campanha até agora com 37 pontos e vai ser a única representante paulista em busca do título da quarta divisão.

CONFIRA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS !

PERDEU DUAS VEZES

O Castanhal perdeu a vaga para o Moto Clube-MA, que em casa venceu por 2 a 0 e no jogo de volta, neste domingo, no Modelão, venceu de novo por 2 a 1. O time maranhense vai enfrentar o América-RN que fora de casa fez 2 a 0 no Itabaiana-SE, confirmando a vaga após empate em Natal (RN) por 1 a 1.

No Frasqueirão, o ABC sofreu para vencer o Retrô-PE, por 3 a 2, depois de empatar sem gols em Pernambuco. Na outra fase, o time potiguar vai pegar o 4 de Julho que eliminou o Penãrol-AM.

O Paragominas-PA vai ser único representante do Pará após conseguir sua segunda vitória sobre o São Raimundo-RR. Em casa fez 1 a 0 e fora ganhou por 2 a 1. Agora vai pegar o Atlético-CE que eliminou o Juazeirense-BA.

UBERLANDIA VENCE FORA

Mesmo atuando no Mato Grosso, o Uberlândia venceu por 2 a 0 o Nova Mutum-MT e avançou após empatar em casa por 1 a 1. O adversário do time minero vai ser o Joinville, agora único invicto da competição e que sábado eliminou nos pênaltis o Bangu-RJ.

